Adana'da sürücüsü rahatsızlanan otomobil polis aracına çarptı
Adana'da seyir halinde ilerlerken sürücüsü rahatsızlanan otomobil polis aracına çarptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 08:12
Alınan bilgiye göre, 01 YD 911 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ordu Caddesi'nde ilerlerken sürücü E.K'nin fenalaşması üzerine devriye görevi yapan polis aracına çarptı.
Polis aracı ise park halindeki 01 EFM 22 plakalı bir otomobile vurdu.
Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.