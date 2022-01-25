Şeker pancarı avans fiyatı yüzde 100 artırıldı

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre;

Sanayiciler, Türk Şeker'in kendilerine şeker satmamasından şikayet ederken, piyasada şeker bulamadıklarını özel sektör fabrikalarının sattığı şekerin ise çok pahalı olmasından yakınıyor. Özel sektör ve kooperatif şeker fabrikaları ise, maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Şeker'in 3 yıl boyunca baskı altında tuttuğu şeker fiyatı nedeniyle sanayicilerin çok tatlı karlar elde ettiğini belirterek maliyetler oranında fiyat artırdıklarını ve isteyen her sanayiciye şeker verdiklerini ifade ediyor.

Sorun ikili fiyat oluşumundan kaynaklanıyor

Şeker piyasasında yaşanan krizin temelinde "ikili fiyat" oluşumu var. 2021 Ekim ayına kadar şeker sektörünün lideri ve fiyat belirleyicisi Türk Şeker'di. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde gıda enfl asyonu artmasın diye 3 yıl boyunca şekere zam yapılmadı. Fiyat baskı altında tutuldu. Bu baskıdan zarar gören özel sektör ve kooperatif fabrikaları ilk kez Ekim 2021'de Türk Şeker'den bağımsız olarak şekere yüzde 25 zam yaptı. Kasım'da yüzde 15 daha zam yaptı. Böylece sektörde ikili bir fiyat oluştu. Türk Şeker'in ucuz, özel fabrikaların pahalı fiyatı. Herkes Türk Şeker'den şeker almak isteyince önce market rafl arında kriz yaşandı. Rafl ar boşaldı. Marketler satışı 1 paket ile sınırlandırdı. Bunu önlemek için Türk şeker Kasım ayında yüzde 25 zam yaptı.

Gelinen noktada bugün Türk Şeker'de 50 kiloluk şekerin fiyatı 265 liradan satılırken, özel sektör ve kooperatif fabrikaları aynı şekeri 450 liradan satıyor. Ürünlerinde şeker kullanan sanayici ve imalatçılar doğal olarak Türk Şeker'den şeker almak istiyor. Çünkü fiyatı çok daha uygun. Fakat Türk Şeker'in bu talebi karşılayacak kadar elinde ürün yok. Bu nedenle yakın zamanda Raf Garantili Fiyat satış sistemine geçerek, perakende sektörüne şeker satışı yaparken sanayicilere şeker satışını durdurdu. Özel sektörde şeker var, fakat pahalı diye sanayiciler almak istemiyor. Bu nedenle sanayici "şeker bulamıyoruz" diye şikayet ederken, özel ve kooperatif fabrikaları "isteyen sanayiciye şeker temin ediyoruz, arzda sorun yok" diyor.

Sanayici, Türkşeker ve zamlardan şikayetçi

Ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler Türk Şeker'in kendilerine şeker satmamasından ve fiyatların yüzde 70 artmasından şikayetçi. Bu konuda Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güler ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar yaptıkları açıklamada özetle şu bilgilere yer verdi: "Türk Şeker imalatçı ve sanayicilere şeker satışını durdurduğu için marketlerden küçük paketlerde fahiş fiyatla şeker almak zorunda kalıyoruz. Türk Şeker bizi özel sektör fabrikalarına yönlendiriyor. Orada fiyatlar yüzde 70 pahalı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'de şekerin kilosunu KDV dahil 5,30 lira iken, özelleştirilen fabrikalarda bir kilo şeker yaklaşık 9 lira. Konu sanayi olunca ihtiyaç duyulan şeker miktarı yüzlerce tona çıkıyor, dolayısıyla girdi maliyetlerinde de milyonlar ile ifade edilecek bir fiyat artışı yaşanıyor. Bu durum sanayiciden çok ülke ekonomisine zarar verecektir. Çünkü girdi maliyeti artan sanayici bunu kaçınılmaz olarak ürüne yansıtacaktır, dolayısıyla bu da ülkemize enfl asyon, vatandaşa da zam olarak geri dönecektir."

Kooperatif Fabrikaları: Şeker arzında sıkıntı yok

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sorularımız üzerine şekerde yaşanan durumu şöyle özetledi: "Kasım ayında şekerle ilgili rafl arda sorun yaşanınca, Türk Şeker, marketlere raf satış garantili bir uygulamayla şeker satışına başladı. Yani sanayi sektörüne, aracı toptancılara şeker satmıyor. Sanayi kuruluşları kooperatif ve özel sektör fabrikalarına yöneldi. Şeker ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bize gelip şeker almamış bir sanayi kuruluşu yok. Bugüne kadar gelen bütün talepleri karşıladık, yine görüşmelerimiz var. Önceki yıllara göre biz sanayi sektöründe kendi müşterilerimize diğer yıllara göre daha fazla şeker satışı yaptık. Dolayısıyla talep edenlerle ilgili herhangi bir sorun yok, gelen talepleri karşılıyoruz. Ama sanayici talep etmiyorsa bizim sanayiciye sizin şekerinizi biz verelim diyecek halimiz de yok. Bu nedenle talep edenler açısından herhangi bir sıkıntı yok. Sezon sonuna kadar değerlendirebileceğimiz bir şeker var. Yani bir büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sanayicilerin 'şeker bulamıyoruz, şeker alamıyoruz' deyimini haksız bir itham olarak değerlendiriyorum. Şeker talep eden, şeker isteyen herkese biz şekeri temin ediyoruz. Arz ile ilgili herhangi bir sıkıntı şu anda yok."

"Sanayici 3 yıl çok iyi para kazandı" iddiası