HSK'dan, İstanbul'da görevli hakim savcı ve adliye çalışanlarına idari izin
HSK yargı mensupları ve adliye çalışanları için idari izin kararı aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 08:18
HSK İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle idari izin kararı aldı.
HSK'nın almış olduğu karara göre İstanbul'da görev yapan hakim savcı ile adliye çalışanları bir gün idari izinli sayılacak.
Adalet Bakanlığı'nın açıklaması:
HSK, İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler, nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız