Rusya ile Ukrayna hattında gerilim petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkileyecek mi?

2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı
2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı
11 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
11 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
Ölümle sonuçlanan şakalaşmada sağlık teknikerine 9 yıl hapis
Ölümle sonuçlanan şakalaşmada sağlık teknikerine 9 yıl hapis
HSK'dan, İstanbul'da görevli hakim savcı ve adliye çalışanlarına idari izin
HSK'dan, İstanbul'da görevli hakim savcı ve adliye çalışanlarına idari izin
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi
Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi
İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Rusya ile Ukrayna hattında gerilim petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkileyecek mi?

Emtiada süper güç olarak tanımlanan Rusya ile Ukrayna hattında geriliminin derinleşmesi en çok buğday, mısır, alüminyum, nikel, bakır, paladyum, petrol ve doğalgazı etkileyecek. Zira bu iki ülke söz konusu ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 25 Ocak 2022 08:21
Yazdır
Rusya ile Ukrayna hattında gerilim petrol ve doğalgaz fiyatlarını etkileyecek mi?

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre;

Biri emtia süper gücü, diğeri ise uluslararası enerji üretimi ve geçiş rotalarının önemli bir oyuncusu olan Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz uluslararası piyasalar tarafından endişeyle izleniyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırmasıyla iki ülke arasında tırmanan gerginlik emtia fiyatları için yukarı yönlü tehdit oluşturuyor. Rusya buğdaydan petrol ve doğalgaza, paladyumdan alüminyuma kadar birçok emtiada 'süper güç' konumunda. Aynı şekilde Ukrayna hem tahıl ve enerji hem de çelik gibi temel ürünlerde başlıca üretim üslerinden biri. Bu da buğday, endüstriyel metal, doğalgaz fiyatlarının yükseleceği ve zaten yükselişte olan küresel enflasyonu körükleyeceği anlamına geliyor. ANZ Research analistleri bu ülkelerin arasında iplerin daha da gerilmesinin birçok piyasada hissedileceğini söylüyor. SP Global uzmanlar, olası bir çatışmanın ve Rusya'ya yönelik yaptırımların emtia tedarikini aksatabileceği ve fiyatları yükselteceği uyarısı yapıyor. UBS, "Karadeniz bölgesinde son aylarda buğday fiyatlarını etkileyebilecek jeopolitik riskler artıyor" diyor. Emtia arzının bu krizden ne şekilde etkilenebileceği ve olası sonuçları için şunlar söylenebilir:

DÜNYANIN BUĞDAY VE MISIR DEPOSU

✔ RUSYA, yıllık 85 milyon ton üretimiyle dünyanın buğday deposu olarak niteleniyor. 2020/21 sezonunda Rusya 38.5 milyon tonla buğday ihracatında dünya lideri oldu. Rusya aynı zamanda önemli bir arpa, çavdar, mısır ve pirinç üreticisi.

✔ UKRAYNA'NIN 2021/22 döneminde toplam tahıl üretiminin 80.5 milyon tonu bulacağı tahmin ediliyor. Ülkenin 2021/22 sezonunda dünyanın en büyük üçüncü mısır ihracatçısı ve dördüncü en büyük buğday ihracatçısı olması bekleniyor. S&P Global tahıl ve yağlı tohum bölüm başkanı Peter Meyer'e göre, Ukrayna'nın cari pazarlama yılında 24 milyon tonla küresel buğday ihracatının yüzde 12'sini gerçekleştirmesi bekleniyor. Ülkenin mısır ihracatının da 32.5 milyon tonla küresel ihracatın yüzde 16'sını oluşturacağı hesaplanıyor.

✔ MISIR ve buğday fiyatları, Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği dönemde büyük bir sıçrama yapmıştı. UBS stratejisti Dominic Schnider, "Karadeniz bölgesinde son aylarda buğday fiyatlarını etkileyebilecek jeopolitik riskler artıyor" uyarısı yapıyor. Bölgenin tahıl akışında herhangi bir kesintinin gıda enfl asyonunu daha fazla artıracağı belirtiliyor.

✔ CHİCAGO'DA buğday vadelileri şu sıralar arz endişesiyle kile başına 7.9 dolarla son 9 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Son 1 ayda yüzde 2,5 yükselen mısırın kile fiyatı da 6 doların üzerine yerleşmiş durumda.

PETROL VE DOĞALGAZDA YÜKSELİŞ KÜRESEL GSYH'Yİ YÜZDE 0.9'A ÇEKEBİLİR

✔ AVRUPA, doğal gazının yaklaşık yüzde 35'i için Rusya'ya güveniyor. Çoğunlukla Belarus ve Polonya'dan Almanya'ya giden boru hatları, doğrudan Almanya'ya giden Kuzey Akımı 1 ve Ukrayna üzerinden gelen hatlar Avrupa'yı besliyor. Gerginliklerin çatışmaya dönüşmesi halinde enerji piyasaları darbe alabilir.

✔ SEB emtia analisti Bjarne Schieldrop, yaptırımların devreye girmesi halinde Rusya'dan Batı Avrupa'ya doğal gaz ihracatının gerileyeceğin ve gaz fiyatlarının, 2021'in son çeyreğindeki yüksek seviyelere geri döneceğini söylüyor.

✔ PETROL piyasaları da risk altında. Rusya günlük 10 milyon varilin üzerindeki petrol üretimiyle en büyük tedarikçilerden. JPMorgan, gerilimlerin petrol fiyatlarında "ciddi bir artış" riski taşıdığını ifade ediyor. Kuruluş, fiyatların varil başına 150 dolara yükselmenin, küresel GSYH büyümesini yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 0,9 seviyesine kadar çekeceğini, enfl asyonu ise ikiye katlayarak yüzde 7,2'ye çıkaracağını kaydetti.

✔ ANZ analisti Daniel Hynes ve Soni Kumari, enerji konusundaki yaptırımların, AB'ye bu yıl gidecek 30 milyar metrüküp gazı etkileyeceğini söylüyor. UBS de "Enerji fiyatlarının yüksek kalmasını bekliyoruz. Bu yıl genel olarak enerji talebinin güçlü olmasının da etkisiyle Brent petrolünün fiyatının ortalama 80-90 dolar arasında işlem göreceğini, piyasanın yukarı yönlü risklere açık olduğunu düşünüyoruz" diyor.

ENDÜSTRİYEL METAL ARZINI TEHDİT EDİYOR

✔ ALÜMİNYUM, nikel ve bakırda Rusya dünyanın en büyük üreticilerinden. Fed'in faiz artıracağı beklentisine karşın jeopolitik gerilimler ve arz endişesi nedeniyle endüstriyel metallerin fiyatı yılbaşından bu yana yükseliyor. LME Metal endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. SP Angel analisti John Meyer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde metallerin kesinlikle tepki vereceği ve fiyatların daha da yükseleceğini belirtiyor.

✔ NİKELİN tonu Londra'da son 1 ayda yüzde 21 artarak 24.350 dolara çıktı. Ülke 7 milyon tonun üzerinde bir rakamla dünyanın 4'üncü büyük nikel rezervine sahip. Endonezya ve Filipinler'in ardından üçüncü büyük üretici. Nornickel, yeşil enerjiye geçişte kritik olan nikel ve platin grubu metallerde başlıca üreticiler arasında. ING Economics verilerine göre Rusya şu anda küresel paladyum arzının yüzde 43'ünü sağlıyor.

✔ ALÜMİNYUMUN tonu yılbaşından bu yana yüzde 8 artarak 3 bin tonu aştı. Rus şirketleri küresel alüminyum arzının yüzde 6'sını gerçekleştiriyor. Çin'in ardından ikinci büyük alüminyum üreticisi olan ülkenin tedarikinin 2018 yaptırımlarında olduğu gibi düşmesi, zaten açık veren piyasada fiyatları cidde oranda yukarı itebilir.

✔ ÜÇ ay vadeli bakırın fiyatı da yüzde 3'ten fazla primle 10 bin dolara yaklaştı. Rusya dünya bakır rezervlerinin yüzde 10'una sahip.

✔ UKRAYNA DA metal piyasalarında önemli bir oyuncu. Ülke demir cevheri ve çelik üretiminde üst sıralarda. Ukrayna'nın yıllık çelik üretimi 20 milyon tonun üzerinde.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç iddialarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç iddialarına ilişkin açıklama
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
Kar kuraklığı bitirdi çiftçiye umut oldu
Kar kuraklığı bitirdi çiftçiye umut oldu
BOTAŞ İran'a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
BOTAŞ İran'a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek

Bu Habere Tepkiniz

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Zararlı maddelerin etkileri kuşaklar boyu sürüyor

Zararlı maddelerin etkileri kuşaklar boyu sürüyor

İnsanların sigara içmek gibi geleceğini düşünmeden edindikleri zararlı alışkanlıkların olumsuz etkilerinin kuşaklar boyu devam edebileceği ortaya çıktı.