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Dış politikada yeni dönem, işte yeni adımlar! Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Türkiye dış politikada yeni bir dönem başlattı. "Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi" olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar adım adım planlandı. Bu adımlar tek tek hayata geçirilmeye başlandı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Ocak 2022 08:36
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Dış politikada yeni dönem, işte yeni adımlar! Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi

Geçen aylarda başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı.

İŞTE O ÜLKELER

Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve körfez ülkeleri olarak sıralandı.

AZINLIKLAR İLE TOPLANTILAR

Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Bunu diğerleri izledi.

KKTC'YE UYARI

Öncelikli olarak KKTC konusunda net bir tavır ortaya konuldu. KKTC'de yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı. Türkiye'nin tezlerinin dışına çıkmamaları konusunda yönetim uyarıldı.

Diğer ülkelere ile ilişkilerde planlananlar şöyle:

ERMENİSTAN: Ermenistan ile başlayan yumuşama süreci hızla devam edecek. Karşılıklı uçak seferleri başlatıldı. Uçuşların tek ille sınırla kalmaması, birkaç ili daha kapsaması planlanıyor. Van başta olmak üzere sınıra yakın illerin Ermeniler açısından turistik birer bölgeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Hem ilişkilerin daha ısınması hem de turistik amaçlı olarak Ermeniler açısından önemli olan bazı köprüler' başta olmak üzere tarihi yapıların 'gibi restore edilmesi gibi konular üzerinde de duruluyor... Ermenistan ile ilişkilerde en büyük engellerden biri olarak görülen Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.

İSRAİL: İlişkilerin geliştirilmesi için ilk adımlar iki İsrailli turistin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evininin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra serbest bırakılması ile atıldı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan telefon görüşmesi buzların erimeye başlamasına neden oldu. Bundan sonraki süreçteki en önemli politika iki ülkenin karşılıklı olarak kullanılan dile dikkat etmesi olacak. Önce dil, sonra da ilişkilerin yumuşatılması düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açması bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye ve İsrail'in büyükelçi olarak göndermeyi düşündükleri isimleri belirleyip karşılıklı olarak paylaştıkları öğrenildi. Daha sonra iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ: Türkiye'nin körfezde Kuveyt, Katar ile sıcak ilişkileri bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile de süreç başladı ve bunun hızla sürmesi planlanıyor. Suudi Arabistan ile de ilişkilerin geliştirilmesi hedefler arasında.

LİBYA: Libya'da Türkiye kendine yakın isimlerin seçimi kazanmasına dönük çalışmalar yapıyor. Bu neden aşiretler ile görüşülüyor. Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması planları da yapılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

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