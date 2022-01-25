Kar kuraklığı bitirdi çiftçiye umut oldu

Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana ve Mersin'in sahil kesimleri hariç, yurdun tamamı kar altında kaldı. Bu illerin yüksek kesimleri de karla kaplandı. Şehirlerde çileye dönüşen yoğun kar, yaz döneminde kuraklık yaşayan Anadolu'ya bereketini de beraber getirdi. Karın, hem tahıllarda verimi artıracağını, hem de önümüzdeki yaz döneminde olası bir kuraklığı engelleyeceğini dile getiren çiftçilerin de yüzü güldü. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, 2021'in, son 40-50 yılın en kurak mevsimi olduğunu söyleyerek, "Ekim ve kasım ayları da kurak sayılabilecek durumdaydı.

Konya Ovası'ndaki çiftçilerimiz endişeye kapılmıştı. Önce yağmur, ardından gelen kar, çiftçilerimize umut oldu. İnsanları rahatlattı. Uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış gerçekleşti. Çoğu bölgemizde sulama imkanı olmayan çiftçilerimizin attığı tohum toprakta bekliyordu. Yağışlarla bitki çıkışları garanti altına alınmış oldu. Eriyecek olan karlarla su seviyesi yükselecek. Bu da tarımsal sulamada önemli olacak. Nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar olursa daha güzel bir rekolte elde ederiz. Bu yağışlarla yeraltı su seviyesinde de canlanma olacak" dedi.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Diyarbakır Bismil Ovası'nda çiftçilik yapan Mahsum Atalay: Son yağışlar buğdaylar için çok yararlı oldu. Kuraklığa karşı kara kara düşünmemizi ortadan kaldırdı. Çiftçinin yüzünü güldürdü. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya: Yazın gayet rahat sulu tarım yapabileceğimiz bir ortam oluştu. Mardin Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler: Son yıllarda yaşanan kuraklıktan kaynaklı yeraltında su seviyesinin düşmesinin ardından böyle bir yağış, çiftçi için ilaç gibi geldi.

Batman Zahireciler ve Hububatçılar Dernek Başkanı Halil Ay: Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsullerinde yüzde 70'e varan bir verim kaybı yaşanmıştı. Bu kar yağışı çiftçide bayram havası yarattı. Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak: Çiftçilerimiz, geçen yılki kuraklıktan çok etkilendi. 2022'de ülkemiz tarım alanında şahlanacak.

İzmir Bornova Ziraat Odası Başkanı Cengiz Derici: Hava koşulları günlük hayatımızı sıkıntıya sokuyor. Ama bereketli bir yıl olacak. Gaziantep Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit: Büyük özlemle beklediğimiz kar, özellikle fıstık ve diğer ağaçlara can suyu oldu. Atalarımız "Kar yılı, var yılı" demişler. Kar sayesinde kuraklıktan eser kalmadı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun: Daha iki hafta öncesine kadar kuraklıktan bahsederken şimdi kar sayesinde bu sorunumuz büyük ölçüde çözüldü.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara: Çiftçilerimiz kuraklık korkusunu yendi. Ekili alanlara bereket yağdı. Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlivan: Kar, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz: Kar yağışı ile toprak suya doyacak. Müthiş fayda sağlayacak.

CAN DOSTLARA YARDIM ELİ

Konya'da bir sitenin bahçesine giren ve eksi 15 derece soğukta donma tehlikesi yaşayan eşek, kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bıraktı. Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık Belde Belediyesi, yılkı atlarını toplayarak bir at çiftliğine teslim etti. Birçok ilde jandarma, polis ve STK'lar sokak ve yaban hayvanları için yem bıraktı.