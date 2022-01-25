Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından günü 13,54 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,4670
|13,4680
|13,5410
|13,5420
|Avro
|15,2110
|15,2120
|15,2720
|15,2730
|Sterlin
|18,1060
|18,1960
|18,2080
|18,2990
|İsviçre Frangı
|14,6950
|14,7690
|14,7120
|14,7850
|ANKARA
|ABD Doları
|13,4370
|13,5170
|13,5110
|13,5910
|Avro
|15,1710
|15,2510
|15,2320
|15,3120
|Sterlin
|18,0460
|18,2560
|18,1480
|18,3580