Beklenen kar İstanbul'u esir aldı
İstanbul'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi, 3 bin 180 kişi otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi- İstanbul Valiliği saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyururken, iptal edilen bazı tramvay seferleri sabah saatlerinde yeniden başladı
İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.
Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.
Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.