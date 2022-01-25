Kar 3 gün daha gitmeyecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdu saran karlı hava dalgası 3 gün daha etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul'daki en yoğun günü dün yaşanan kar yağışı bugünden itibaren daha kısa süreli ve hafif şekilde görülecek, perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 09:16
Türkiye karlı hava dalgasının altında günler yaşıyor, birçok şehirde beyaz manzaralar oluşuyor. Dün İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana gelirken, gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası'nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.
KAR BİTECEK, SOĞUKLAR BİTMEYECEK
Yurdu saran soğuk hava dalgasının sebep olduğu kar yağışlarının perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenirken soğuk havanın hafta sonu da kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonu doğuda -22'yi aşan soğuklar görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT