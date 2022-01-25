Uçuşlar başlayacak mı? THY ile Ulaştırma Bakanı'ndan ayrı ayrı açıklama
Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. THY Basın Müşaviri yaptığı son açıklama ile uçuşların bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu bildirdi. Öte yandan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu 'uçuşlar birazdan başlayacak' dedi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.
Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.
ULAŞTIRMA BAKANI 'UÇUŞLAR BİRAZDAN BAŞLAYACAK' DEDİ
Bakan Karaismailoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu gazetecilerin sorusu üzerine 'İstanbul Havalimanı birazdan yavaş da olsa uçuşlara başlayacak' dedi.
Öte yandan DHA'nın haberine göre yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.
Kar yağışı nedeniyle uçuşların durulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerinden biri saat 12.00 itibariyle öncelikle kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlarda olacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12:00'de trafiğe açılmıştır" paylaşımında bulundu.
ÖNCEKİ AÇIKLAMADA 13.00'DA BAŞLANACAĞI BİLDİRİLMİŞTİ
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.
Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız