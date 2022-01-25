Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 18:22
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,76 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,64 ile elektrik oldu.
Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürdü.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü kaydetti.