2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı
2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı
11 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
11 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
TÜİK Başkanı Dinçer: Yaşam maliyetini değil, enflasyonu ölçüyoruz
Ölümle sonuçlanan şakalaşmada sağlık teknikerine 9 yıl hapis
Ölümle sonuçlanan şakalaşmada sağlık teknikerine 9 yıl hapis
HSK'dan, İstanbul'da görevli hakim savcı ve adliye çalışanlarına idari izin
HSK'dan, İstanbul'da görevli hakim savcı ve adliye çalışanlarına idari izin
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi
Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi
İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:03
Yazdır
2022-DİB-MBSTS başvuruları alınmaya başlandı

2022-DİB-MBSTS Başvurularının Alınması

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 25 Ocak - 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-DİB-MBSTS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
2021 Hakim-savcı sınav sonucu açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
2021 İSG/2 sonuçları açıklandı
2021 İSG/2 sonuçları açıklandı
İç Denetçi sınav sonuçları açıklandı
İç Denetçi sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak
ÖSYM İzmir'de yeni elektronik sınav merkezi açacak

Bu Habere Tepkiniz

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

2022 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin ek ders ücretleri netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!

Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Zararlı maddelerin etkileri kuşaklar boyu sürüyor

Zararlı maddelerin etkileri kuşaklar boyu sürüyor

İnsanların sigara içmek gibi geleceğini düşünmeden edindikleri zararlı alışkanlıkların olumsuz etkilerinin kuşaklar boyu devam edebileceği ortaya çıktı.