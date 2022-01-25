Gaziantep'te sokak hayvanları için 5 ton mama ve yem bırakıldı

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Dernek üyeleri, kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin belirlenen noktalarına 5 ton civarında mama ve yem bıraktı.

Dernek üyeleri ayrıca sokak hayvanları için yerlere battaniye serdi, rahatsızlığı bulunan hayvanları dernek merkezine götürdü.

CAHİDE Onursal Başkanı Cengiz Bayram, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların unutulmaması, onlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Biz, dernek olarak sokak canlarını ücretsiz tedavi etmenin yanı sıra zaten Gaziantep'teki birçok noktaya mama ve su bırakıyorduk. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde buna daha çok önem veriyoruz. Karın yolları kapattığı yerlere ulaşmaya çalışırken, bizim de aracımız bozuldu. Ancak yine de farklı bir araç ile onlara ulaşmayı başardık. Diğer yandan kar barınak yolumuzu da kapattı. Araçlarla yolları açtırıp onlara ulaşabildik. Hava şartları gerçekten çok zorluyor. Ancak biz her gün yılmadan düzenli besleme yapmaya devam edeceğiz. Zor günlerde herkesin duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelemizde isteyenler bize mama göndererek destekte bulunabilirler."