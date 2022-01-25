İstanbul sokaklarında kayak yaptı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Avcılar'dan Firüzköy'e kayarak giden Fatih Işık, o anları sosyal medyada paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:53
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar ilçesinden Firüzköy'e kadar kayak yaparak giden beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık keyifli anlar yaşadı.
Işık, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız