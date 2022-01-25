Bakan Özer: 81 ile geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı
Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma hedefi, 25 günde gerçekleştirildi. Tüm illerde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar." dedi.
Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda başlatılan ve 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.
Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.
Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulması ile başlatılmış ve 81 ilde sıfır atıkla en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti.
Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.