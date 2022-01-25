Orta ve Doğu Karadeniz'de 561 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

- Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan kara bağlı Borçka'da 10, Şavşat'ta 34 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde, kar sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

- Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 22, Alucra'da 16, Çamoluk'ta 24, Çanakçı'da 5, Dereli'de 19, Doğankent'te 4, Espiye'de 10, Görele'de 5, Güce'de 3, Keşap'ta 17, Piraziz'de 6, Şebinkarahisar'da 49, Yağlıdere'de 21 olmak üzere 201 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 300 personel ve 117 araçla kırsalda kapalı olan 682 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, 26 mahallede ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri, karlı ve buzlu yollara karşı uyardı.

- Bayburt

Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar sonucu merkezde 7, Demirözü'nde 6 ve Aydıntepe'de 12 olmak üzere toplamda 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünün Bene mezrasında rahatsızlanan bir kişi için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, paletli ambulansla vatandaşı evinden alarak Bayburt Devlet Hastanesine getirdi. - Gümüşhane Gümüşhane'de de etkisini gösteren kar sebebiyle merkezde 70, Kürtün'de 14, Kelkit'te 35, Şiran'da 10, Torul'da 12 ve Köse'de 8 olmak üzere 149 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 58 personel, 32 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - Ordu Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Kentte kar nedeniyle kapanan 289 mahalle yolu ulaşıma açılırken, kalan 45 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız