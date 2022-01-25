Prof. Dr. Sipahi: Omicron için yanlış algı var!
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Covid-19'un kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirterek "Omicron, evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak" dedi.
Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının artışıyla birlikte toplumsal bağışıklık gelişeceğine ve koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacağını söyledi.
Omicron daha az öldürse de öldürmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sipahi, "Vaka sayıları arttığı için toplum bağışıklığın gelişeceğini ve virüsün 2- 3 ay içinde biteceğini söyleyen kişiler oluyor. Omicron, evrimsel anlamda kısa vadede yok olacak gibi durmuyor. Bu günler hassas, aşısız, eksik aşılı vatandaşların için riskli günler. Bu kişilerin daha fazla dikkat göstermesi gerekiyor. Omicron, daha az öldürüyor ancak öldürmeye devam ediyor. Daha çok enfekte etmesi de toplumdaki vaka sayısının artmasına neden oluyor" dedi.
Ölüm datası için biraz zamana ihtiyaç var
Omicron'a bağlı oluşan alt varyantları da değerlendiren Prof. Dr. Sipahi, "Hangi varyant, dünyada yoğunlaşırsa yeni varyantlar çıkıyor. Omicron'dan kaynaklı BA1 ve BA2 varyantları ortaya çıktı. Şu ana kadar göründüğü kadarıyla bu varyantlar daha fazla öldürmüyor ancak daha az öldürdüğüne dair de net bir veri yok. Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yayılımı Omicron gibi. Bence adının ne olduğundan bağımsız bütün varyantlar için maske, mesafe ve aşı çok önemli. En önemlisi de bütün dünyanın ortak bir güçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.