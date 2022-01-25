Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Edirne otoban gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri İstanbul'a gidişe müsaade edilmediği yönünde polis ve jandarma ekiplerince bilgilendiriliyor.

Tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor, İstanbul yönüne gidecek araçlar çevriliyor.

İstanbul'a gitmek üzere Edirne Otogarı'na gelen yolcular da otogarda beklemeyi sürdürüyor.

Otogarda oluşturulan masada vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Otogarda bekleyen yolculardan Serkan Kadiroğlu, AA muhabirine, memleketi Kastamonu'ya gitmek için dünden beri beklediğini söyledi.

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle otobüslerin hareket etmediğini belirten Kadiroğlu, "Önce İstanbul'a oradan da Kastamonu'ya gidecektim ancak gidemiyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldık mağduruz." diye konuştu.

Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da otogarda tüm önlemlerin alındığını, vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti.

İstanbul'da kar yağışının devam ettiğini dile getiren Altunhan, "Yollar kapalı 'otobüsler kesinlikle otogarlardan çıkmasın.' denildi. Dünden beri teyakkuz halindeyiz. Yolcularımıza katkı sunuyoruz." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ-Çorlu otoban gişeler, Gümüşyaka ve Çerkezköy ilçesi Tepebaşı mevkilerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde 133, Çorlu ilçesinde de 4 kişinin KYK yurtlarında misafir edildiği, ihtiyaç olması halinde vatandaşların misafir edilmeye devam edileceği bildirildi. - Kırklareli Kırklareli'nde de polis ve jandarma ekipleri İstanbul yönüne araç geçişine izin vermiyor. Ekipler, 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araç sürücülerini bilgilendiriyor. KAPAT [X] Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde çok sayıda tır ile otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ekipleri, bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız