Krizi fırsata çevirdiler: Mahsur kalan araçları 100 liraya ittiler

O anlar kameralara böyle yansıdı.

Kar fırtınası esareti dün akşam saatlerinde TEM Mahmutbey kavşağı, İstanbul Havalimanı'a gidiş, Kuzey Marmara Otoyolu civarında etkili oldu. Binlerce araç yollarda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitti.

Trafiğin felç olduğu noktalardan biri de bu bölgede Basın Ekspres Yolu oldu. Burada tamamen duran trafikten kaçmak isteyen sürücüler ara yollarda da zor anlar yaşadı. O anlarda yardımlaşarak birbirlerinin araçlarını itenler de oldu, bu durumu fırsata çevirenler de.

Bölgede grup halinde olan biteni takip eden Afgan göçmenler sürücülere 100 lira karşılığında yardımcı olmayı önerdi. Öneriyi kabul eden sürücülerin araçları 7-8 kişilik gruplar tarafından kısa sürede itilerek yokuştan çıkarıldı. Kabul etmeyenler ise kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Vatandaşların bazıları Afganlara para karşılığında da olsa yardımları nedeniyle teşekkür ederken, bazıları da eleştirdi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız