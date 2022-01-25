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Bazı illerimizde kamu görevlilerine idari izin verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerimizde kamu personeline yönelik idari izin kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 15:35
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KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve işyeri çıkış saatindeki ulaşım yoğunluğu dikkate alınarak Valilik tarafından saat: 15:30 itibariyle kamu görevlileri idari izinli sayılmasına kararı verildi.

GAZİANTEP

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını anlatan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemek için kamu kurumlardaki mesai 16.00'da sonlandırılacaktır. Lütfen kar yağmadan evinize gidip, mecbur olmadıkça özel aracınızla trafiğe çıkmayınız. Meteorolojiye göre, bugün akşam saatlerinden sonra Gaziantep genelinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Öte yandan kent genelinde yürütülen mücadele çalışmaları havadan da kontrol ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopterle çekilen görüntüleri paylaşan Gaziantep Valiliği, "Görüntülere göre kent genelindeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda." bilgisini verdi.

Kocaeli'de kar nedeniyle kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte kar nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte karla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını aktaran Yavuz; "Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sayıda personel bırakılması kaydıyla güvenlik, sağlık, AFAD ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak günü saat 16.00 itibarıyla mesailerini tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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