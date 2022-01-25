Yolcu otobüslerine Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçiş izni verilmeye başlandı
Yolcu otobüslerinin, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden İstanbul istikametine geçişi kontrollü sağlanmaya başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:12
Kar nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir dinlenme tesisinin araç parkında bekletilen otobüslere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce yönüne hareket izni kontrollü veriliyor.
İstanbul'a gidecek tırlar, dinlenme tesisinin araç parkına yönlendiriliyor.
Bölgede trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız