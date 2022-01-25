Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:17
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada taraf oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri, Diyarbakır Adliyesinde görülen duruşma sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde karşılaştı.
İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serkan Garlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.