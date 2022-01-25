Bartın'da kar küreme kamyonu ile greyder arasında sıkışan kişi öldü
Bartın'da kara saplanan küreme kamyonu ile geri manevra yapan greyder arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:24
Merkeze bağlı Mugada ile Arıönü köyü yolu arasında kar temizliği yapan İl Özel İdaresine ait küreme kamyonu, kara saplanması sonucu mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine kamyonu kurtarmak amacıyla köye gelen Ö.Ş. idaresindeki greyder, halat bağlanması için kamyona doğru geri manevra yaptı.
Bu sırada iş makinesinin arkasında bulunan Tuncay Yaman (45), kamyonla greyder arasında sıkıştı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.