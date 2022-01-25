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Havalimanı'nda yolcu portestosu, çevik kuvvet ekipleri geldi

İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yolcuların protestoları arttı. Yolcular otel istiyoruz şeklinde sloganlar atıyor. Terminal içine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 14:35
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İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yolcuların protestoları arttı. Yolcular otel istiyoruz şeklinde sloganlar atıyor. Terminal içine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

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