Kar fırtınası İnna'yı da vurdu! Dünyaca ünlü star Çorlu'da mahsur kaldı

Yeni projesi olan Up'ın promosyon çalışmaları için Türkiye'ye gelen dünya starı Inna, Çorlu'da mahsur kaldı. Romanya'dan kalkan uçak kar fırtınası sebebiyle İstanbul'a varamayınca Çorlu'da iniş yapan ünlü şarkıcı, hayranları için sosyal medya hesabı üzerinden iyi olduğunu belirten bir fotoğraf paylaştı.

KAR FIRTINASI INNA'YI DA VURDU

Yeni şarkısı "Up"'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul'u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu'ya inmek zorunda kaldı. Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında Çorlu yerine Çorum yazdı.

"GÜVENDEYİM FAKAT YORGUNUM" İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi. ÇORLU İLE ÇORUM'U KARIŞTIRDI Ayrıca Ina'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız