Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan 'iş bırakma eylemi' açıklaması

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), temsil ettikleri aile hekimlerinin bugünden itibaren sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara 20 dakikada bir bakacağını, özlük haklarıyla ilgili taleplerinin karşılanmaması durumunda ise 17-18 Şubat'ta 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

AHEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyonun 84 milyon vatandaşa temas eden 30 bin aile hekiminin temsilcisi olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, 30 Haziran tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilerek revize edilmesi, aile hekimliklerinde çalışanlara makul bir ödeme ve rahat bir emeklilik imkanı sağlanması ayrıca aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin artırılması taleplerinde bulunuldu.

AHEF'in söz konusu düzenlemelere yönelik çözüm için ortak çalışma ve iletişimi sürekli kılacağı, bu taleplerin takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: