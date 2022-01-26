Ambulansta refakat ettiği eşini vuran zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:29
Kocatepe Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Dilan P'yi tüfekle vurarak öldüren Ökkeş P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocatepe Mahallesi'nde dün Ökkeş P. ile Dilan P. arasında çıkan tartışma sonrası Ökkeş P, eşini tüfekle vurarak öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız