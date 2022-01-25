İstanbul'da hakim ve savcılara 2 gün idari izin

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak 2022 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir."