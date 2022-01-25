Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin davada Savcı mütaala verdi
Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yapılmasına ilişkin olay ile ilgisi bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık suçlamaları reddetti. Mütalaasını sunan savcı, sanık Ilia Sacali'nin "Nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve 2 kez ayrı ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık olayının firari şüphelilerinden Ilia Sacali'nin yargılanmasına başlandı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ilia Sacali, ilk savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.
Sanık Ilia Sacali, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü, şunları söyledi:
"Ben Türkiye ile Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Vasyl Nachev ile kullandığım araçla İstanbul'a geldik. Vasyl bana motosiklet satacağını söyledi ve kendisiyle belli bir ücret karşılığında motosikletini Moldova'dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikleti yükledik. İstanbul'a geldik. Burada, aracıma Vasyl ve Alexei Terzinov ile tanımadığım 2 kişi daha bindi. Onlarda da motosiklet vardı ve satacaklarını söylediler. Onları da araca alarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru yola çıktık. Bozüyük'te motosikletleri satacaklarını söylediler ve aracı burada park ettim. Ben araçta bekledim. Onlar motosikletlere binip gittiler. Tanımadığım kişilerden bir geldi ve aracı biraz ileri almamı söyledi. Motosikletler yanlarındaydı, satamadıklarını söylediler. Yeniden benim araca yükledik."