Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'a giriş kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 16:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a seyahat eden araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler kapatılmıştı.
Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İstanbul'a Anadolu ve Trakya istikametinden gelişlerin serbest olduğunu duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız