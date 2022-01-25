Önce kadın memura hakaret etti, sonra ayırmaya çalışan memura kafa attı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüğünde işlem yapmaya gelen vatandaş, ilk önce görevli kadın memura hakaretler etti, sonrasında kendisini sakinleştirmek isteyen memura saldırdı.

Küfürler etmeye başladı

Sürücü belgesiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat eden E.C. isimli vatandaş, görevini yapmaya çalışan kadın memura bir anda hakaretler savurmaya başladı. Çıkan gürültü ve arbede nedeniyle diğer görevli memur olay yerinde vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmek yerine daha çok küfür ve hakaret eden vatandaş bir anda kendisini sakinleştirmeye çalışan memurun boynuna sarıldı. E.C. isimli vatandaş görevli memura kafa atarak darp etti. Diğer vatandaşlar ve müdürlük personelleri durumu ayırmaya çalıştı. Ortalık bir anda karışırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri E.C.'yi gözaltına aldı. Görevli memur C.K. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"Bunun yarını da var" deyip tehdit etti

Dışarı çıkarılırken hakaret ve küfürlere devam eden şahıs "Dünkü mahkumum yarın serbest bırakılırım, bunun yarını da var" diyerek tehditlerine devam etti. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız