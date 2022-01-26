Miras nedeniyle adliye çıkışı kardeşini öldüren kişi tutuklandı
Aksaray'da miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 17:26
Aksaray Adliyesi otoparkında miras davası yüzünden çıkan tartışma sonrası kardeşi Mustafa Ç'yi (53) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Muammer Ç'nin (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Muammer Ç, adliyeye sevk edildi.
Zanlı Muammer Ç'nin emniyetteki ifadesinde, "Miras yüzünden geçen yıl aile içinde çıkan kavga devam ediyor. Babam geçen yıl bıçaklı kavgada karımı öldürmüştü. Kardeşim babamı destekliyordu. Aramızda tartışma çıktı, bu yüzden kardeşimi vurdum." dediği öğrenildi.
Öte yandan, olay anına ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.