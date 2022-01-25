Dekan yardımcısı eşini öğretim görevlisi olarak işe aldı

F.E., ilk sonuç açıklamada 12. sırada yer alırken daha sonra yapılan bir düzenleme ile 11. sıraya girdi.

İlk 10'a F.E. giremeyince sınava katılmaya hak kazananlara yapılan sınavda sırayla 'Giriş Sınav Notu', 20, 05, 04, 02, 0 puan verildi.

TÜM ADAYLAR BAŞARISIZ SAYILDI



'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi Gereğince Değerlendirme Puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır' şartından dolayı tüm adaylar, başarısız sayıldı.

ALIM ŞARTLARINDA 3 KEZ DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Iğdır Üniversitesi 'Maliye' programı alımında ilk olarak 'Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak' şartı arandı.

Bu ilan için daha sonra ' Maliye alanında lisans mezunu olup, Maliye alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak' şartı ile değiştirildi.

Son alım için 'Maliye alanında lisans mezunu olup, Maliye alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Belgelendirmek kaydıyla lisanstan sonra alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak' şartı getirildi. Iğdır Üniversitesi 'Maliye' programı için tekrar ilana çıktı. Başvurular 13 Aralık tarihi itibari ile sona erdi.

3 KİŞİ HAK KAZANDI, BİRİ DEKAN YARDIMCISININ EŞİ



Program için 'Ön Değerlendirme Tarihi' olan 17 Aralık'ta açıklanan sonuçta şartları yalnızca 3 kişi sağladı. Bu 3 kişi içinde kadronun açıldığı iddia edilen F.E. de 3. sırada yer aldı.

GÖREVE ATANDI



Geçen hafta yapılan mülakatta sınava katılan ve 3. sırada yer aldığı halde mülakat sınavında başarılı sayılan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S.E.'nin eşi F.E., üniversitede Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 'Maliye' programına öğretim görevlisi olarak atandı.

MÜLAKAT SINAVINA DEKAN YARDIMCISI DA GİRDİ



İddiaya göre mülakat sınavına, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S.E. ile aynı bölümde olan öğretim üyeleri de girdi.

TARTIŞMALARI ARTIRAN İDDİA



Iğdır Üniversitesi, 6 Eylül'de de yayınladığı akademik kadro ilanında, Ulaştırma Hizmetleri bölümünün 'Posta Hizmetleri' programında istihdam edilmek üzere 1 öğretim görevlisi aradığını duyurmuştu. Kadronun özel şartında bölümle ilişkisi olmayan 'Gazetecilik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak' ifadesinin yer alması 'Kişiye özel ilan' iddialarını gündeme getirmişti. Ulusal, yerel ve sosyal medyada çıkan tepkiler sonucu üniversite alımı iptal etmişti. Gazetecilik mezunu olan kişinin, daha sonra şartları sağlanarak tekrar üniversiteye öğretim görevlisi olarak atandığı öğrenildi. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız