İş makinesiyle hastaneye yetiştirilen hamile kadın ilk bebeğini kucağına aldı
İstanbul'da karın etkili olduğu saatlerde doğum sancısı tutan anne adayı, ambulansın kapalı yollar yüzünden gelememesi üzerine iş makinesiyle 4 kilometre götürüldüğü hastanede doğum yaptı. Anne Meryem Akça, "Bebek sanırım bize sürpriz yapmak istedi. Zorlu bir yolculuğun ardından ilk çocuğuma kavuştum" dedi.
Kentte dün gece kar yağışının en şiddetli olduğu bölgelerden Kayaşehir'de oturan anne adayı Meryem Akça, doğum sancılarının bekledikleri vakitten önce artması üzerine eşi Ercan Akça'yla ambulans çağırarak hastaneye gitmeye karar verdi.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde yolların kapalı olması nedeniyle ambulans Akça ailesinin evine gelemedi. Yolları açmak üzere gelen araçlar da vatandaşların arabalarını yollara terk edip gitmeleri yüzünden eve ulaşamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren Başakşehir Belediyesi, yakındaki bir inşaatta görevli iş makinesini ailenin evine gönderdi. İş makinesi operatörü, Akça ailesini evlerinden alarak, yaklaşık yarım saat süren zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yetiştirdi.
Anne adayı, hastaneye getirildikten birkaç saat sonra ilk çocuğu olan Rabia bebeği dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.