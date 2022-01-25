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Ordulu fırıncının klasik araç merakı

Altınordu ilçesinde fırın işleten Osman Çelebi, 10 klasik araçtan oluşan koleksiyonunu evinin garajında özenle koruyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 18:05
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırın işletmecisi Osman Çelebi, 10 klasik araçtan oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

İlçeye bağlı Kökenli Mahallesi'nde yaşayan ve eski model minibüslere ilgi duyan Çelebi, 2000 yılında ilk klasik aracını aldı.

Zamanla ilgisi tutkuya dönüşen 3 çocuk babası Çelebi, yaklaşık 20 senede 10 araçlık koleksiyona sahip oldu.

Kimisini satın alan, kimisini ise hurdalıklardan toplayıp yeni teknolojiyle donatan Çelebi, evinin garajında sakladığı araçlarıyla zaman zaman trafiğe de çıkıyor.

49 yaşındaki Osman Çelebi, AA muhabirine, çocukluktan bu yana minibüslere merak duyduğunu söyledi.

Çelebi, evinin garajında 4 klasik Ford transit minibüs bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunların modelleri 1966 ile 1978 aralığında. İki vosvos aracım var. Bunun birisi T2 olarak bilinen minibüsten. Daha önce Ankara'da bakanlıklarda bürokratların kullandığı Amerikan yapımı 1957 model Plymouth marka aracım var. Murat 124 aracım var. Bunun yanı sıra 1952 model Willys cip, 1967 model pikabım var. Bir taneyle başladığım klasik araç koleksiyonum toplamda 10 araca ulaşmış durumda."

Osman Çelebi, Plymouth marka aracı alabilmek için 2 yıl uğraştığını, sonunda sahibiyle anlaşarak bu araca sahip olmayı başardığını anlattı.

Araçların periyodik bakımlarının garajında düzenli yapıldığını kaydeden Çelebi, hepsinin trafiğe çıkma izninin bulunduğunu aktardı.

Çelebi, araçların bakımının masraflı olduğuna dikkati çekerek, "Bu iş merak meselesi. Bazı insanlar için bu araçların hiç önemi olmayabilir. Ama bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Araçlarını zaman zaman satın almak isteyenlerin olduğunu dile getiren Çelebi, "Benim hiçbir aracım satılık değil. Bendeki bu tutku şimdi çocuklarıma da geçti. Tahmin ediyorum ki onlar da bu araçları satmayacaktır." diye konuştu.

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