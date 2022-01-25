Yasak ilişkisi ortaya çıkmasın diye kızını boğarak öldürmüş

Ankara'nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki Esmanur Çakmak'ın ölümü üzerine yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Evde iple asılı bir şekilde kızını bulduğu yönünde ifade veren anne H.Ç.'nin, kızını kendi elleriyle boğduğu ve yasak ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne-kızın telefonları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonrası Esmanur'un erkek arkadaşıyla mesajlarındaki yazışma dikkat çekti. Mesajlarda Esmanur'un erkek arkadaşına, annesinin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu konuda annesiyle sürekli tartıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca Esmanur'un defalarca annesi tarafından tehdit edildiği de mesajlarda görüldü. Olay sonrası suçunu itiraf eden anne H.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.