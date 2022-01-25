Prof. Özdarendeli açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi?

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ocak ayı meclis toplantısına davetli olarak katılan Özdarendeli, iki yıldır pandeminin devam ettiğini ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesiyle birlikte aşı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özdarendeli, 2010 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, oradan elde edilen bilgi ve deneyimlerinin de aşının gelişmesine katkı sağladığını anlattı. Türkiye'de 2020 Mart sonunda virüsü izole eden ilk grup olduklarını belirten Özdarendeli, laboratuvar çalışmalarının devamında 2020 Kasım'da FAZ-1 çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Aşının bulunmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, TURKOVAC aşısının 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayının alındığını anımsattı. TURKOVAC aşısının Erciyes Üniversitesinin gururu olduğunu anlatan Özdarendeli, şunları kaydetti:

"TURKOVAC'la birlikte ülkemizde bu tür pandemi ve salgınlara karşı cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak hem salgınlara hem de pandemilere hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halen şu an varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve Delta'ya karşı TURKOVAC koruyucu olduğunu gösterdi. Omicron varyantı ile ilgili çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bu süreçte acil kullanım onayı ile ülkemizin hizmetine sunulan, daha geniş ölçekte üretilip belki aşıya ihtiyacı olan ülkelere verilecek olan TURKOVAC'ın gelişim sürecinde emeği olan birçok kişi var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- "50 yıldır yapılmayan bir iş başarıldı"