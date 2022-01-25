El Salvador Devlet Başkanından Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Bukele'nin Türkiye ziyareti

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.