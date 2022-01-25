İmamoğlu'nun gittiği balıkçı restoranının sahibi, ziyareti doğruladı

İstanbul son yılların en felaket kışını yaşıyor...

Dün itibarıyla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Megakent'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tedbirlerde yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.

Binlerce kişi evlerine gidişte yollarda mahsur kalmışken, çözüm için konuşması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, o esnada bir balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu.

Daha önce de İstanbul'daki bir kriz sonrası İmamoğlu'nun kayak tatili yapması bu tepkileri çığ gibi büyüttü.

FOTOĞRAF NE ZAMAN ÇEKİLDİ TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu balıkçıdaki fotoğrafı hakkında açıklama yapmazken, CHP'ye yakın medya kuruluşları bu fotoğrafın yalan olduğunu ve dün çekilmediğini iddia etti.

Ancak İmamoğlu'nun balık yediği restoranın sahibi, fotoğrafın düne ait olduğunu kabul etti.

BALIKÇININ SAHİBİNE SORULDU

Konuyla ilgili Gündeme Dair Her Şey haber sitesi, isminin Kahraman Balıkçısı olduğu restoranın sahibi ile konuşarak, fotoğrafların doğru olup olmadığı iddiasını sordu.

"BENİM ADIM KAHRAMAN YALAN OLMAZ"

Rezervasyonun bir ay önce yapıldığını fotoğrafın da dün akşam çekildiğini söyleyen restoran sahibi, "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben." diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti.

Murat Ongun da yurt dışında olduğunu doğruladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Sözcüsü Murat Ongun'la görüştüğünü duyurdu. Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum. 1) Yurtdışında mısın? 2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum. 1) Evet.Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. 2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom'dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu." ifadesini kullandı.

CHP'ye yakın gazeteci Murat Ağırel de İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğruladı. Fotoğrafın doğruluğunun ortaya çıkması ise akıllara sanatçı Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek paylaşımını getirdi. gdh, #İBB Başkanı #Ekrem İmamoğlunun 24 Ocak 2022de Balıkçı Kahramanda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediğini, fotoğrafın 1 ay öncesine ait olmadığını teyit etti. Balıkçı Kahraman ile olan görüşmemize ilişkin kayıt videoda. 👇🏻 pic.twitter.com/B5bL48c28g Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) January 25, 2022 Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız