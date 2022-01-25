İki ilde eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 26 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 26, 27, 28 Ocak'ta tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız