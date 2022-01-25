Bolu Dağı'nda yeniden kar yağışı başladı

Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek

Milli Muharip Uçak için kurulan tesislerin sağladığı altyapı ve üretim kapasitesi, kaynakların ülkede kalması ve ihracat yoluyla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil:- "Yerlilik oranının yüksek olma mecburiyeti Milli Muharip olmaktan geliyor, yatırımları da en çok tetikleyen bu oluyor