Yolda kalan diyaliz hastası yaşamını yitirdi
Arnavutköy'de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Ocak 2022 22:30
Kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız