Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyardı - Haritalı
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.