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FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: "Cumhurbaşkanına hakaretten" tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın, FETÖ ile teması, Emniyet raporuna da yansıdı. Kabaş'ın Twitter hesabı hacklenince "JeansınBiri" kullanıcı adlı FETÖ'cünün hesabını kurtardığı ortaya çıktı. Kabaş'ın minnet duyduğu FETÖ'cüyle ilgili yazışmalarının da örgütün elinde olduğu belirtildi. Raporda, FETÖ'nün Kabaş gibilerle provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri de üstlerine raporladıkları kaydedildi. Kabaş'ın Twitter'dan hesabını geri alan "JeansınBiri" kullanıcı adlı Ahmet Kemal Aydoğdu, FETÖ'nün mahrem imam çıkmıştı. Salih kod adını da kullanan Aydoğdu tutuklanmıştı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Ocak 2022 08:25
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FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı

Sabah Gazetesi tutuklanan Sedef Kabaş hakkında FETÖ ilişkisini ortaya koyan bir haber hazırladı. Sabah'ın haberi:

Sedef Kabaş'ın FETÖ'lerden aldığı yardım Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında hazırlanan "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"nda yer aldı.

Rapora göre, FETÖ Devletin önemli kurumlarına sızmayı hedefleyen yapılanmasına "mahrem hizmet" diye adlandırıyordu. Örgütün "Emniyet Mahrem Yapılanması" ile ilgili operasyonlarda birçok bilgi ve belge ele geçirildi. Elde edilen belge ve dokümanlarda örgütün ideoloji faaliyetleri çerçevesinde dikkat çekici olanlar raporda incele konusu yapıldı.

FETÖ'NÜN RENKLENDİRME TAKTİĞİ

Emniyetin raporuna göre, Devletin operasyonları karşısında beli bükülen örgütün, mensuplarını gizlemek için geliştirdiği strateji de ele geçirilen belgeler arasında çıktı. Legal grupların, oluşumların içine sızma faaliyeti olarak geliştirilen bu stratejiye "renklendirme" denildiği tespit edildi.

Örgütün bu taktiğine göre, FETÖ'cüler farklı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dini cemaatlerin içine sızıp, kendilerini o gruptan gibi göstermeye çalışıyorlardı. Bu çerçevede kendilerini yeri geldiğinde Atatürkçü, Ülkücü, milliyetçi-muhafazakar veya solcu gibi gösterdikleri anlaşıldı.

ORTAK PROVOKASYON ÜRETMEK İÇİN

Raporda, FETÖ'nn renklendirme taktiği şu ifadelerle anlatıldı: "17-25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe Girişimi süreçlerinden sonra deşifre olan FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün yasadışı faaliyetlerini sürdürebilmek adına geliştirdiği yöntemlerden bir diğerinin, 'renklendirme' olarak tanımladıkları 'diğer oluşumlar içine sızma' faaliyeti olduğu, incelenen verilerden anlaşılmıştır.

Yapılan operasyonlar ve adli soruşturmalar ile örgütün çözülmesi neticesinde; kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve ayrıca sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması vb. huzursuzluklar yaratmak için geliştirdikleri bu yöntemin; hem kamu kurumu, hem günlük yaşam hem de sosyal medya içerisinde denendiği, ele geçirilen dokümanlardan da anlaşılmaktadır.

Örgütün belgelerinden, kısmen de olsa başarılı olduğu tespit edilen bu yöntemin, daha önce FETÖ/PDY üzerinde yapılan soruşturmalarda gündeme geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda; Devletin bekası, vatandaşların huzur ve sükünunun devamı için bahsi geçen yeni yöntemle ilgili ayrıca tedbir almanın gerekliliği de değerlendirilmelidir."

SEDEF KABAŞ İLE TEMASLARI

FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dokümanlardan "EK 5 SM-GUNDEMLERİ 18012016" isimli Word belgesi içerisinde yer alan metinde FETÖ'nün Sedef Kabaş ile de temas ettiği anlaşıldı. Raporda yer verilen o belgede, "Sedef Kabaşın hackerlar tarafından twit hesabının çalınması olayında hesabı kurtarıp arkasından twittera onaylatan jb oldu. sedef kabaş büyük minnet altında kaldı. yazışmalar mevcut" yazıyor.

KABAŞ'I MAŞA YAPTILAR

Raporda daha sonra FETÖ'cülerle ilgili şu tespitlere yer veriliyor: "Örgüte tezat görüşte olduğu bilinen medya mensupları ve gruplara yönelik olarak, mevcut hükümet aleyhine olacak şekilde; iletişim, twit atma ve provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri üstlerine raporladıkları tespit edilmiştir.

Örgütün 'renklenme' denilen yöntemi; kendilerini gizlemekten ziyade sosyal medyada ters algı oluşturmak ve karşıt görüşlü grupları maşa yaparak, mevcut yönetime karşı kışkırtmak için kullandığı gözlemlenmiştir. Sanal ortam üzerinden de olsa fitne amaçlı yapılan bu çalışmalarda; örgütün kendilerine mensup ya da mensup olmayan fark etmeksizin herkesi, örgüt lehine kullanmaya çalıştığı açıkça görülmektedir."

FATİH ULAŞ

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