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Meteoroloji'den çok sayıda il için kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ocak 2022 08:52
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Meteoroloji'den çok sayıda il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Antep, Kilis, Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

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