Meteoroloji'den çok sayıda il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Antep, Kilis, Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.