Küresel piyasalar Fed'in toplantısına odaklandı

Geçen haftanın ikinci yarısından bu yana Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, karşılıklı açıklamaların devam ettiği görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini belirtirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırgan bir tutum sergilemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağı uyarısında bulundu. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın geçen ay NATO'ya yaptığı anlaşma teklifine bu hafta yazılı olarak karşılık vereceklerini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

Jeopolitik risklere dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın konuşması bulunuyor. Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajlar takip edilecek. Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum sergileme ihtimali ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan endeksler gün içinde artı bölgeye geçse de kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,80'i test etmesinin ardından bugün yüzde 1,77 seviyesinde bulunuyor. Dün 96,3'le yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 96 sınırının hemen altından işlem görüyor.