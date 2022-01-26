Burak Elmas'tan Gomis açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine dair de önemli bilgiler veren Burak Elmas, "Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi." dedi. Gomis de gün içerisinde yaptığı paylaşımla, forma giydiği Suudi Arabistan'da Al Hilal takımından ayrılacağına dair sinyal vermişti.

"YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİMDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla 25 milyon Euro paranın da bir daha olmayacağı resme hazırlanıyor Bu sene ikinci olan Galatasaray, 4 ön eleme oynadı. Tabi bizim elendiğimiz takım, Konferans Ligi'ne kaldı biz Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Listede olan, oyuncularımızın da istediği oyunculardı. O istek doğrultusunda bu oyuncuları transfer ettik. Hiçbir yönetici gidip de bu oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Fatih Terim ile çalışma arzumu söylemem çok doğal. Seçimi gecikmiş ve sezona hemen başlayacak bir kulübün başkan veya yönetim kurulunun bunu söylemesi gayet doğal. 'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi.

Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Bu, bir küçülme değil. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde edip liglerini de domine edebiliyorlar. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarımızla, 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek bugünlere gelindi. Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız. Eleştiri olacağını göze alarak geldik.

HAKEM TEPKİSİ

Karşımızda ciddi anlamda da Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Yönetimler için en kolayı, başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman, takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var.