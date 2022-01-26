Şafak Sezer, çektiği video ile ilgili ilk kez konuştu

Sezer, " Beni ne rahatsız etti derseniz, hamile bir kadın vardı. Çok bağırdı. Psikolojisi bozulmuştu galiba. Bu durumun üzerine çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldum. Ben mizah çıksın, insanların psikolojisi düzelsin diye bir şeyler yaptım." dedi. Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İstanbul'u etkisi altına alan kar yapığı nedeniyle İSTOÇ tarafında mahsur kaldı. Sezer, daha sonra sosyal medya hesabından video paylaşıp yardım istedi.

Yaşananların ardından Sezer, Hürriyet'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Taksim'den Hadımköy'e yola çıktım ama İstoç'un orada kaldım. 21 saat yolda kaldık. Sabah 10'da Bahçeşehir'deki baldıza gelebildim. Bir sürü ilaçlarım vardı, Bahçeşehir'de bir eczane buldum aldım. Hadımköy'e giremedik. Beni ne rahatsız etti derseniz, hamile bir kadın vardı. Çok bağırdı. Psikolojisi bozulmuştu galiba. Bu durumun üzerine çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldum. Ben mizah çıksın, insanların psikolojisi düzelsin diye bir şeyler yaptım."

LÜTFEN YARDIM

Sezer, paylaştığı videoda şu ifadelere yer vermişti: "Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım... İSTOÇ kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var, bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var, rahatsızlar var" Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız