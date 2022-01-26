Şafak Sezer, çektiği video ile ilgili ilk kez konuştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Mahsur kalan isimler arasında Şafak Sezer de vardı. Yardım videosu çekip sosyal medya hesabından paylaşan Şafak Sezer, açıklamalarda bulundu.
Sezer, " Beni ne rahatsız etti derseniz, hamile bir kadın vardı. Çok bağırdı. Psikolojisi bozulmuştu galiba. Bu durumun üzerine çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldum. Ben mizah çıksın, insanların psikolojisi düzelsin diye bir şeyler yaptım." dedi. Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İstanbul'u etkisi altına alan kar yapığı nedeniyle İSTOÇ tarafında mahsur kaldı. Sezer, daha sonra sosyal medya hesabından video paylaşıp yardım istedi.
Yaşananların ardından Sezer, Hürriyet'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu şunları söyledi:
"Taksim'den Hadımköy'e yola çıktım ama İstoç'un orada kaldım. 21 saat yolda kaldık. Sabah 10'da Bahçeşehir'deki baldıza gelebildim. Bir sürü ilaçlarım vardı, Bahçeşehir'de bir eczane buldum aldım. Hadımköy'e giremedik. Beni ne rahatsız etti derseniz, hamile bir kadın vardı. Çok bağırdı. Psikolojisi bozulmuştu galiba. Bu durumun üzerine çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldum. Ben mizah çıksın, insanların psikolojisi düzelsin diye bir şeyler yaptım."
LÜTFEN YARDIM