Gram altının 800 TL üzerinde seyri devam ediyor
Çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını 5.374 liradan satılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 10:35
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 802 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 800,7 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamladı.
Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 artışla 801,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını da 5.374 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük yükselişle 1.848 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.