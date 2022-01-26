Bakan Pakdemirli, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, kış şartlarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuş türleri için aralık ayından beri 300 bin kilogram yem takviyesi yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için Beypazarı'nın Eğriova bölgesinde doğaya yem bıraktı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmalarını önlemek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında her yıl tonlarca yem yaban hayatıyla buluşturuluyor.
Son iki yılda doğaya yaklaşık 3 milyon kilogram yem desteğinde bulunan Genel Müdürlük, 2021-2022 kış döneminin yemleme faaliyetlerine de aralık ayının ortasından beri devam ediyor. Bu çerçevede bugüne kadar yaklaşık 300 bin kilogram yem, yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.
Yaz aylarında hayvanlara su teminine, kış aylarında yem takviyesine yönelik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, faaliyetlerin yürütüldüğü bölgeleri fotokapanlarla izliyor. Böylece çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı tespit ediliyor.